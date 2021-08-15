Неизвестный с молотком напал на девушку в городском парке Петербурга

Мужчину уже ищет полиция Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает неизвестного, напавшего с молотком на 32-летнюю девушку в парке Лесотехнической академии. ЧП произошло накануне, 14 августа, днем в 13:30 на улице Новороссийской. Мужчина начал угрожать жертве и отобрал у нее рюкзак, в котором были телефон «Iphone XR» с наушниками, деньги - 2,5 тысячи рублей и документы.

- Ущерб составил 30 тысяч рублей, - сообщил источник "КП-Петербург". - На место происшествия сразу же были направлены наряды полиции.

Силовики уже возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

На вид нападавшему было 50 лет, смуглый. Его рост около 165 сантиметров, был одет в черную маску, и джинсы. Кроме обычной маски, у него была еще и медицинская.