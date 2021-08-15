Труп 15-летней школьницы нашли у дома на Будапештской в Петербурге

Полиция разбирается в смерти девушки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в смерти 15-летней школьницы. Труп девушки нашли у дома 88 по улице Будапештской. Тело обнаружил прохожий, который и сообщил об этом в дежурную часть.

- Погибшая - ученица 9 класса, - сообщает источник "КП-Петербург". - На ее теле были травмы, характерные для падения с высоты.

Тело девушки будет направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Известно, что семья школьницы благополучная. Отец - индивидуальный предприниматель, мать работает в его компании. На учете в ПДН не состояли.

Силовики изъяли с места происшествия электронную сигарету и мобильный телефон.