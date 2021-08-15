Связист научного института Петербурга задержан за угрозы «убивать людей на улице и взорвать службу 112»

Силовики проверили звонок петербуржца Фото: архив СОБР Петербурга

В службу 112 Санкт-Петербурга поступило необычное сообщение от неизвестного. Мужчина вместо просьбы о помощи позвонил спасателям с угрозами. Звонивший заявлял, что он "пойдет на улицу всех убивать". Также голос в трубке пообещал взорвать службу экстренных вызовов 112. Диспетчеры тут же передали эту информацию полицейским.

Саперы проверили помещения службы экстренных вызовов 112 и не нашли взрывчатки. После этого полицейские поехали к звонившему. Им оказался 28-летний петербуржец, работавший в НИИ "Вектор" связистом.

- Молодой человек задержан, помещен в ИВС, - сообщил источник "КП-Петербург.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение о терроризме.