Число новых заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге пошло на спад

Число новых больных снижается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге число новых зараженных коронавирусом третий день подряд идет на спад. Об этом говорит опубликованная статистика оперштаба. За минувшие 24 часа в городе зафиксировали 1 668 новых случаев заболевания ковидом. Днем ранее - 1899 новых случаев.

- За последние сутки в Петербурге выздоровели 1561 человек, скончались 43 больных, прошли обследование на коронавирус 26 302 человека, - сообщают в городском оперштабе по борьбе с инфекцией.

Отметим, что сутками ранее от инфекции умерло 42 человека.