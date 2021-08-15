Полицейские открыли огонь по дебоширу, который молотком избил сотрудника МВД по голове

Полицейские прибыли на вызов о бытовом конфликте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Шушарах полицейским пришлось открыть огонь во время выезда на бытовой скандал. В дежурную часть сообщили, что в квартире дома на улице Пушкинской конфликт. На место происшествия выехали двое сотрудников МВД. Дверь им открыл пьяный хозяин квартиры. Без долгих разговоров он сразу же набросился на полицейских с молотком.

- Мужчина сразу напал на сотрудника полиции и несколько раз ударил его молотком по голове, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В ответ второй полицейский на основании закона «О полиции» для защиты коллеги из своего табельного оружия выстрелил в нападавшего, ранив его.

Полицейские оказали медицинскую помощь мужчине и вызвали ему скорую. В итоге врачи госпитализировали и раненного полицейского, и самого нападавшего.

- По факту нападения на полицейского материалы переданы в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела, - сообщили в МВД.