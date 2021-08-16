Шампиньоны выросли во дворе жилого дома на Ланском шоссе

Шампиньоны пробились сквозь вытоптанную землю на Ланском шоссе. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Дожди, пришедшие в Петербург, размочили землю и дали волю грибам. Их во множестве собирают не только в пригородах, но и в самом мегаполисе. Причем не какие-нибудь сыроежки, а самые настоящие шампиньоны.

- На Ланском шоссе выросли шампиньоны. Местная бабушка рассказала, что 40 лет назад ее свекровь их на суп собирала прямо во дворе. А в сквере неподалеку чуть ли не воевали за них - кто успел того и «тапки», - сообщила сотрудница «Комсомолки». - Тогда машин меньше было, и никто не боялся плохой экологии. Грибов росло навалом.

Сейчас шампиньоны в городе – явление редкое, да и не заставленных машинами скверов осталось куда меньше. Поэтому и грибов вырастает всего несколько штук. Да и собирать их вряд ли кто станет, проще пойти и купить в ближайшем магазине. Но появившиеся из-под земли шампиньоны все равно радуют горожан, напоминая им, что ростки пробиваются даже на истоптанной ногами голой земле.

ВАЖНО:

«Комсомолка» напоминает, что употреблять в пищу найденные грибы надо только при полной уверенности, что они съедобные, а также после их термической обработки. Если вы не уверены в безопасности, то грибы есть не стоит.