Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2021 10:24

Начальник службы по противодействию коррупции таможни задержан в Петербурге по делу о крупной взятке

Операцию провели оперативники ФСБ
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Руководителя службы по борьбе с коррупцией задержали за коррупцию.

Руководителя службы по борьбе с коррупцией задержали за коррупцию.

Фото: Александр ГЛУЗ

Еще один петербургский таможенник оказался в руках правосудия. На этот раз оперативники ФСБ задержали человека, который и должен был бороться с коррупцией - начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

- Да, он задержан. Сейчас мы готовим информацию по ситуации, - рассказали «КП-Петербург» в таможенном управлении.

По предварительным данным, в руки ФСБ попал Максим Розсыпало, именно он значится и.о. начальника службы по противодействию коррупции на сайте СЗТУ.

Известно, что чиновник находился в должности около года и не успел избавиться от приставки «исполняющий обязанности». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», она предусматривает крупный штраф и от 8 до 15 лет лишения свободы.