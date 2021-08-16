Начальник службы по противодействию коррупции таможни задержан в Петербурге по делу о крупной взятке

Руководителя службы по борьбе с коррупцией задержали за коррупцию. Фото: Александр ГЛУЗ

Еще один петербургский таможенник оказался в руках правосудия. На этот раз оперативники ФСБ задержали человека, который и должен был бороться с коррупцией - начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

- Да, он задержан. Сейчас мы готовим информацию по ситуации, - рассказали «КП-Петербург» в таможенном управлении.

По предварительным данным, в руки ФСБ попал Максим Розсыпало, именно он значится и.о. начальника службы по противодействию коррупции на сайте СЗТУ.

Известно, что чиновник находился в должности около года и не успел избавиться от приставки «исполняющий обязанности». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», она предусматривает крупный штраф и от 8 до 15 лет лишения свободы.