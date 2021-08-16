Обязательную страховку для собак опасных пород могут ввести в Петербурге

Владельцев собак могут обязать страховать ответственность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Идею об обязательном страховании ответственности владельцев собак опасных пород рассмотрит петербургское Заксобрание. По мнению депутатов, хозяева должны компенсировать вред тем, кого покусает их пес.

- Подготовленный депутатами проект федерального закона предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак. Перечень пород таких собак был утвержден Правительством Российской Федерации в 2019 году. Это уже поставило точку в вопросе об ответственности за причинение вреда здоровью граждан, подвергшихся нападению псов агрессивных пород. Хозяин такой собаки теперь полностью отвечает за поведение своего питомца, и для установления его вины не требуются долгие судебные разбирательства, - отмечает пресс-служба ЗакСа.

А чтобы трудностей с получением денег не происходило, владельцев собак хотят обязать оформлять страховые полисы по типу автомобильного ОСАГО. Без этого документа хозяин не сможет выгуливать животное за пределами собственного огороженного участка.

- Считаю, что любой обладатель имущества, являющегося источником повышенной опасности, - автотранспорта, бойцовой собаки, другого опасного животного - должен страховать свою ответственность за возможное причинение вреда другим людям, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.