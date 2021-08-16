«Осиротевшему» тигренку из Цирка на Фонтанке нашли новую маму

Новорожденный зверь остался без молока, когда мать отказалась от него. Фото: www.facebook.com/diana.kachalova

«Пятидневный тигренок голодает в Цирке на Фонтанке!» - такие сообщения появились в соцсетях в конце прошлой недели. Люди писали, что тигрица отказалась кормить детеныша. Чтобы выходить зверька, артисты решили найти кормящую собаку. Сразу скажем, что ничего необычного в этом нет. Животные часто вскармливают детенышей других видов. Но официально в цирке ситуацию не комментируют. Более того, как удалось выяснить «КП», циркачи вообще не хотели огласки истории, а планировали сами по-тихому найти собачку.

- Цирковые артисты - люди суеверные. Пока не убедятся, что бояться нечего, будут молчать. Но, к сожалению, произошла внутренняя утечка. Виновного уже нашли, он проболтался без злого умысла, - пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Впрочем, главное даже не это. Выяснилось, что новую маму для тигренка уже нашли.

- Выживет малыш или умрет, пока неясно. Его состояние все еще вызывает опасения, - отметил источник.

Он добавил, что руководство и артисты по-прежнему болезненно реагируют на все вопросы, касающиеся тигренка. Есть вероятность, что цирк выступит с официальным комментарием и подробностями истории, как только детенышу перестанет грозить опасность.