Смольный опубликовал адреса работы передвижных камер, фиксирующих нарушения ПДД в ближайшую неделю

В Смольном уверены: камеры помогают бороться с нарушениями ПДД. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса размещения передвижных комплексов, фиксирующих нарушения правил дорожного движения (ПДД). Проще говоря - камер, ловящих машины а скорость.

- Обращаем внимание автомобилистов на адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на этой неделе, с 16 по 22 августа. Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД, - сообщает пресс-служба комитета.

Чиновники отмечают, что сидеть «с радаром в кустах» никто не будет, адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД есть в открытом доступе. Они публикуются на сайте Городского мониторингового центра: spb112.ru и в его группах в соцсетях.

- В 2020 году по сравнению с 2019 годом на 20% снизилось кол-во тяжелых ДТП и пострадавших в них людей. Это как раз говорит об эффективности системы фиксации нарушений ПДД, поэтому она и дальше будет расширяться и совершенствоваться, - говорят в комитете.