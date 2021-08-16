Проект Генплана Петербурга изменили после согласования с федеральными властями

Проект Генплана, по которому должен развиваться Петербург, отправили на доработку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект Генерального плана развития Петербурга опять не согласовали. Документ отправили на доработку после консультации с федеральными властями в Москве, куда ездили представители городского Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

- По проекту возникли замечания от нескольких уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минобороны, - пишет «Деловой Петербург».

Кроме того, ранее обеспокоенность выражали власти Ленобласти. Причиной был мусорный полигон в Янино, принадлежащий Петербургу. Его работу в соседнем регионе согласовывать отказались.

Однако в КГА уверены, что все недочеты будут устранены и новый проект Генплана вскоре представят на рассмотрение городской комиссии и дальнейшее согласование федеральными властями.