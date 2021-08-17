Из-за съемок фильма «Воланд» с немецким актером в главной роли, у дома на Московском проспекте ограничат проезд

Киносъемки фильма "Воланд" ограничат движение в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге будут снимать новый фильм по бессмертному произведению Булгакова «Мастер и Маргарита». Точнее, по его мотивам. Проект называется «Воланд», а исполнять роль главного героя будет немецкий актер Август Диль, сыгравший в «Бесславных ублюдках» Тарантино и «Тайной жизни» Терренса Малика. Но для обычных петербуржцев съемки означают не столько прикосновение к миру искусства, сколько бытовые неудобства.

- В связи с проведением съемок художественного фильма «Воланд» движение транспортных средств с 00.00 19 августа до 23.59 часов 24 августа по Демонстрационному проезду вдоль дома 212 по Московскому проспекту будет прекращено, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать план поездки.

Что касается фильма, то по сюжет он переносит зрителя в Москву 30-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, он превращается в изгоя, но знакомится с Маргаритой, в которую влюбляется. Писатель пишет новый роман про загадочного Воланда и так уходит в работу, что вымысел и реальность соединяются воедино.

Режиссером картины, которая выйдет в прокат в 2022 году, стал Михаил Локшин, известный по фильму «Серебряные коньки».