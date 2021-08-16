Более двух тысяч нарушений совершили мотоциклисты в Петербурге с начала сезона

Более двух тысяч мотонарушителей поймали в Петербурге за 3,5 месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето - время не только пляжного сезона, но и активности двухколесного транспорта, самым быстрым из которых является мотоцикл. Каждый автолюбитель знает, что с приходом тепла на дорогах надо быть во много раз внимательнее, из-за появляющихся ниоткуда мотоциклистов - далеко не все байкеры соблюдают правила движения, подтверждение чему - более двух тысяч нарушений. Такую статистику привели в ГИБДД.

- С начала сезона в середине апреля сотрудники мотоциклетного взвода 2-го отдельного специализированного батальона (мотобата) УГИБДД привлекли к ответственности 2080 нарушителей, - пишет газета «Петербургский дневник».

Подавляющее количество было задержано за превышение скорости. Но в руки инспекторов попали также 137 байкеров, не имевших прав, 124 ездили на мотоцикле, не зарегистрированном в ГИБДД, а еще 54 мотоциклиста не имели номеров на своем двухколесном коне.

Кроме того, один из наездников числился в федеральном розыске, а на шестерых были возбуждены уголовные дела: два попались за наркотики наркотиками, один – за поддельные документы, еще трое, уже лишенные раньше прав – за езду в пьяном виде.