Проектирование трех велодорожек начинается в двух районах Петербурга

В Петербурге создадут еще три велосипедные дорожки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный заключил контракты на проектирование еще трех велодорожек в Санкт-Петербурге. Появятся они в Курортном и Пушкинском районах. Причем два маршрута обещают сдать до конца 2021 года.

Одна из дорожек будет на Приморском шоссе, она растянется от Музея-усадьбы Репина до дома 448. Протяженность большая – 4,6 километра. Судя по проектно-сметной документации подрядчика, на берегу Финского залива создадут безопасный маршрут для активного отдыха.

Собственно, будущие маршруты. Фото: t.me/transportniytseh

- Другая велодорожка – «Петербургское шоссе – бульвар Алексея Толстого». Протяженностью 2,5 км. Кроме этого 2022 году запланировано обустройство велодорожки на улице Школьной в Пушкине протяженностью 1 км. Ее проектирование должно завершиться до конца ноября, - передает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.