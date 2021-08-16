Петербурженка обвинила мужа-мигранта в домогательствах к 5-летней падчерице

В Петербурге мигранта обвинили в сексуальных домогательствах к 5-летней падчерице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Санкт-Петербурга обвинила своего мужа-мигранта в домогательствах к 5-летней падчерице. По словам женщины, отчим совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малышке в начале 2013 года. Спустя 8 лет мать написала заявление в полицию. Дополнительно сотрудников МВД в квартиру вызвал сам муж.

- Мужчина недоумевал из-за того, что жена обвиняет его в домогательствах к ребенку. Сейчас девочке 13 лет. Со всех сторон взяли показания. Мужа задержали и доставили в отдел полиции в Адмиралтейском районе. В России он с частным визитом, имеет вид на жительство до 21 сентября 2023 года, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Резонансную историю узнал и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он оперативно попросил конкретики по делу от городского управления ведомства.

- В связи с появившейся в ряде СМИ информацией о возможном совершении противоправных действий в отношении малолетнего ребенка в Санкт-Петербурге председатель СК РФ запросил доклад у руководства регионального следственного управления, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.