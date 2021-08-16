В Смольном заявили о спуске Петербурга с очень высокого плато по коронавирусу

В Петербурге улучшается эпидситуация по коронавирусу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смольном считают, что Санкт-Петербург начал спускаться с очень высокого плато по заболеваемости коронавирусом. По словам губернатора Александра Беглова, эпидситуация в городе потихоньку улучшается, но пока рано говорить об окончании третьей волны пандемии. Главным аргументом в этом является то, что суточное количество заболевших все еще большое – например, за последний день инфекцией заразились 1 383 человека.

- Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Сегодня за сутки мы прививаем от 20 до 30 тысяч человек. Этого недостаточно, - сказал губернатор в эфире «Радио России».

Власти надеются сформировать коллективный иммунитет как можно быстрее, чтобы стойко выдержать четвертую волну пандемии. Для этого надо, чтобы антитела имелись примерно у 60% населения города.