Петербуржцев с онкологией и редкими заболеваниями обеспечат бесплатным питанием

В Петербурге больных редкими патологиями обеспечат соцпитанием. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге начнут бесплатно кормить жителей с онкологией и редкими патологиями. В Смольном одобрили внесение соответствующих изменений в городской социальный кодекс. Власти расширили список заболеваний, при которых можно воспользоваться данной льготой. Питание будет особое, в виде специальных смесей, а для отдельных категорий – внутривенное. По предварительной информации, бесплатную еду получат около 1,5 тысячи горожан.

- Помимо людей с онкологическими заболеваниями эту меру социальной поддержки получат и пациенты с редкими генетическими заболеваниями, другими патологиями, а также те, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения, - передает пресс-служба Смольного.

На бесплатное питание собираются выделить дополнительное финансирование, в рамках бюджета 2022 года.