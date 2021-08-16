Спасатели отыскали заблудившуюся в лесах Ленобласти 75-летнюю пенсионерку с собачкой

Волонтеры "ЛизаАлерт" отыскали 75-летнюю пенсионерку в лесах Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поисковики отряда «ЛизаАлерт» спасли 75-летнюю пенсионерку Галину Григорьевну, заблудившуюся в лесу Лодейнопольского района Ленобласти вместе с двумя собачками. Бабушка ушла за грибами и взяла с собой верных спутников. В какой-то момент она сбилась с тропинок и заплутала. Пенсионерка позвонила дочери, а та – в службу 112 и волонтерам-поисковикам. Далее дело оставалось за малым – не зайти еще глубже в чащу, а оставаться на месте и ждать подмоги.

Бабушка провела около суток в лесу вместе с верным песиком. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Спасатели прошли около трех километров по просеке, прежде чем услышали голос Галины Григорьевны из лесной чащи. Пенсионерка завернула одну из собачек в куртку, чтобы та не замерзла ночью. Другой песик самостоятельно прибежал домой. После этого «приключения» бабушка поклялась спасателям, что больше в лес ни ногой.

- Обогрели, напоили, дождались вторую группу и приступили к эвакуации из леса к трассе, где ждала машина с третьей «двойкой». Шла бабушка с поддержкой, но сама. Бодрилась, благодарила, - рассказывают волонтеры «ЛизаАлерт» в группе регионального отделения во «Вконтакте».