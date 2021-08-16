Двухлетний мальчик наглотался таблеток родителей в Пушкине

В Петербурге двухлетний малыш наглотался таблеток от давления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга двухлетний мальчик наглотался таблеток, купленных родителями. Лекарственный препарат предназначался для взрослых, для понижения давления. Накануне утром упаковку с таблетками оставили без присмотра, ребенок до них дотянулся, распечатал и съел их. Пришлось срочно вызывать скорую помощь. Медики, в свою очередь, сообщили о происшествии в полицию.

- Все произошло в одном из домов на Ленинградской улице. Мальчику чуть больше двух лет. 21-летняя мать призналась, что недосмотрела за ним. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно «Комсомолке», семья ребенка полная и на учете не состоит.