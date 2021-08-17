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Происшествия17 августа 2021 9:22

Мужчина пытался изнасиловать двух женщин подряд в Московском районе Петербурга

Нападавший был ранее судим за разбой
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Судимого за разбой мужчина задержали по подозрению в нападениях на женщин в Московском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Судимого за разбой мужчина задержали по подозрению в нападениях на женщин в Московском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Жители Московского района помогли полиции задержать мужчину, который, по версии следствия. две ночи подряд нападал на женщин. 14 августа его жертвой едва не стала 29-летняя женщина, а 15 числа от рук нападавшего пострадала 52-летняя местная жительница.

- В ночь на 14 августа в полицию Московского района поступило сообщение от гражданина о том, что ему позвонила 29-летняя знакомая и сообщила, что ее пытались изнасиловать. Установлено, что около часа ночи у дома 20 корпус 6 по проспекту Юрия Гагарина неизвестный, избив руками и ногами потерпевшую, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего с места скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 15 августа полицию вызвали к дому 86 по проспекту Космонавтов. Именно здесь было совершено нападение на 52-летнюю женщину и здесь же насильника задержали очевидцы происшествия.

Пострадавшую госпитализировали с ушибами и переломом. А задержанный мужчина, который ранее был судим и лишь недавно освободился, оказался в отделении. Там он заявил, что не знает причин задержания, однако записи с камер наблюдения доказывают его причастность к инцидентам. Теперь ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

В Петербурге судимый мужчина за две ночи напал на двух женщин
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО