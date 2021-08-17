«Рено» влетел в троллейбус у остановки на Комендантском проспекте

Две легковушки и троллейбус попали в ДТП на "плохом" перекрестке Комендантского и Шаврова Фото: vk.com/spb_today

Очередное ДТП произошло на печально известном всем автомобилистам Приморского района месте. На перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова черный «Рено Меган» протаранил троллейбус, сажавший пассажиров на остановке. До этого «Рено» успел столкнуться с синим «Киа».

- Сегодня утром в Приморском районе столкнулись два легковых автомобиля. Удар был такой силы, что одна из машин отлетела в троллейбус, следующий по маршруту № 2. ДТП произошло в районе пересечения Комендантского проспекта с улицей Шаврова, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет. А вот обоим водителям легковушек понадобилась медицинская помощь. Причины ДТП установит Госавтоинспекция, но местные жители уже все знают: «Если рядом живете то подробности не нужны - левый поворот вслепую».

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