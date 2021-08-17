Житель Кирова приехал в Петербург из Москвы на крыше поезда

Молодого зацепера сняли с крыши поезда в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Увлекательное, но крайне опасное путешествие совершил 22-летний житель Кирова, который решил добраться из Москвы в Петербург поездом. Но молодой человек решил ехать не в вагоне, а на нем. С крыши состава зацепера снимали уже на вокзале Северной столицы.

- В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на крыше вагона поезда Москва –Петербург следует зацепер. Мужчина задержали на Московском вокзале. Молодой человек приехал в Москву из родного города. После чего решил навестить своего друга в Северной столице. Так как денег на билет у него не было, он выбрал столь экстремальный способ, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте МВД России.

Учитывая расстояние между двумя столицами и время в пути, то, что зацепер не погиб и не пострадал - чудо. Полицейские провели с парнем профилактическую беседу о безопасности путешествий поездом и выписали ему штраф. Впрочем, предусмотренное законом наказание в сто рублей вряд ли сильно опечалит нарушителя.