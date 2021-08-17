Отверткой в живот ударили женщину в Невском районе Петербурга

Полиция поймала бомжа, напавшего на 30-летнюю петербурженку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Женщину с резаным ранением живота госпитализировали ночью в минувший понедельник из квартиры на Народной улице. Как позднее выяснили полицейские, удар она получила не банальным ножом, а отверткой.

- 16 августа в полицию Невского района поступило сообщение 61-летней женщины о том, что у дома 52 по Народной улице ножевое ранение. В 03:07 прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции с ранением в живот обнаружена неработающая 30-летняя гражданка, которая была госпитализирована врачами скорой помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

И пока врачи помогали раненной, полицейские искали ее обидчика. В 03:44 у дома 49 по улице Новоселов они задержали неоднократно судимого 30-летнего мужчину, бомжа, который в результате внезапно возникшей ссоры ударил женщину отверткой.

На нападавшего составили административный протокол за хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.