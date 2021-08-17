Четверых граждан Афганистана не смогли выслать из Петербурга на родину из-за перевода судебного решения на неправильный язык

Горсуд отменил решение о высылке иностранцев в Афганистан. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский городской суд удовлетворил апелляцию четырех граждан Афганистана, которые требовали отменить решение об их принудительной высылке на родину. Причиной стала не общеполитическая обстановка в стране, а ошибка переводчиков одного из райсудов Петербурга.

- В ходе судебного заседания все пояснили, что русским языком не владеют, их родным языком является язык пушту, а также указали, что постановление Октябрьского районного суда было им вручено, но они его не поняли, так как оно было переведено на персидский язык, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом суд первой инстанции, за нарушения правил въезда или пребывания в России, ранее назначил каждому из афганцев штраф в 5 000 рублей с принудительным выдворением из страны. Городской суд материалы дела вернул в районный, постановив перевести решение на родной для иностранцев язык.

Куда и как будут высылать граждан Афганистана после устранения ошибок в документах, пока неизвестно. Напомним, что страну взяли под контроль боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан», авиасообщения с Афганистаном на сегодняшний момент нет.