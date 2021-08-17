«Подорожник» в новом дизайне выпустят к 95-летию регулярного автобусного движения в Петербурге

Ретро-"Подорожник" появится в продаже в сентябре. Фото: Комитет по транспорту СПб

В нынешнем году исполняется 95 лет с момента организации регулярного автобусного движения в Петербурге. В городском Комитете по транспорту решили отметить юбилей выпуском проездного «Подорожник» в особом ретро-дизайне.

- Билет украсил автобус ЗИС-154, появившийся в Ленинграде в 1947 году. Это был первый послевоенный дизель-электрический автобус вагонной компоновки, вместимость которого позволяла перевести 60 пассажиров. Впервые в истории в его салоне появилось отопление, а кресло водителя регулировалось по высоте, - сообщает пресс-служба комитета. - Такие автобусы курсировали по маршруту № 7, который связывает Васильевский остров и Невский проспект.

Что касается «Подорожника», то юбилейный тираж будет ограниченным - 10 тысяч штук, так что коллекционерам надо поторопиться. Впрочем, точная дата начала продаж пока неизвестна, но точно не раньше сентября.

Купить проездные можно будет в кассах метрополитена, а также в пунктах продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок». Залоговая цена та же - 60 рублей.