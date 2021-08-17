В Петербурге телефонные мошенники начали представляться сотрудниками МВД и СК

В Петербурге телефонные мошенники изобрели новый способ обмана горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге телефонные мошенники все чаще обманывают доверчивых горожан, представляясь сотрудниками МВД и СК. В Следкоме решили предупредить жителей Северной столице об этом новом методе работы преступников. Мошенники убеждают своих жертв, что они являются сотрудниками правоохранительных органов, а затем всяческими способами пытаются узнать конфиденциальную информацию о банковских картах. Некоторые люди впадают в ступор и выкладывают все «на блюдечке».

- Следователи производят вызов граждан только в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ. При этом они не требуют по телефону предоставления сведений о банковских реквизитах, а также иных персональных данных, - подчеркивают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Жалобы на телефонных мошенников можно оставлять по телефону 570-66-71 или 02.