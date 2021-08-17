НМИЦ имени Алмазова прекращает прием больных коронавирусом

В Петербурге НМИЦ им. Алмазова прекращает прием больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский Центр Алмазова возвращается к плановому приему пациентов и полностью прекращает лечение больных коронавирусом. Эпидситуация в городе постепенно улучшается, поэтому все большее число ковидных стационаров возвращаются к привычной жизни. В НМИЦ рассказывают, что за 54 дня работы им удалось вылечить от инфекции 714 человек. По словам медиков, в этот раз среди зараженных было больше молодежи.

- Врачи также отмечают, что в этот период работы у пациентов наблюдалось быстрое поражение легких на фоне полноразмерной терапии в соответствии с утвержденными рекомендациями. Девяти пациентам понадобились оперативные вмешательства, - пишет пресс-служба НМИЦ Алмазова на странице медучреждения во «Вконтакте».

Добавим, что некоторых больных инфекцией пациентов переместили из больницы в другие стационары города. Но, в основном, всех успели вылечить и выписать домой. Лечебно-реабилитационный комплекс Центра должен вернуться к штатному режиму работы с 1 сентября, после санобработки.