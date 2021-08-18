Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2021 9:43

14-летнюю школьницу увезли с Думской улицы в тяжелой алкогольной интоксикации

За жизнь девочки-подростка сражаются врачи
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
14-летнюю девочку увезли на скорой с Думской улицы.

14-летнюю девочку увезли на скорой с Думской улицы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Центрального района Петербурга разбирается в дикой истории с 14-летней девочкой-подростком, которую ранним утром 17 августа нашли мертвецки пьяной прямо на улице. Скорую помощь на перекресток улиц Думской и Ломоносова вызвали около 7:50.

- В полицию из Детской городской больницы №5 поступила телефонограмма о том, что 17.08.2021 в 07:50 с перекрестка улиц Ломоносова и Думской с токсическим действием алкоголя, в тяжелом состоянии госпитализирована девочка 2007 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что школьница живет в полной семье на улице Симонова в Выборгском районе города. При этом девочка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, то есть подросток проблемный.

Сейчас обстоятельствами произошедшего занимается полиция, камер видеонаблюдения в месте ЧП нет.