Перестрелка произошла ночью на Сенной площади между уроженцами Кавказа

Уроженца Назрани в центре Петербурга подстрелил земляк. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один человек серьезно пострадал в ночной перестрелке на Сенной площади. Разборки в самом центре Петербурга устроили двое молодых уроженцев Кавказа, один из которых достал пистолет и выстрелил во второго. Мужчина получил ранение в грудь и перелом пальца.

- Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о стрельбе на Сенной площади. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые установили, что около половины второго ночи у дома 4 на Сенной площади в ходе конфликта 26-летний гражданин выстрелил в своего 24-летнего оппонента, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что участники конфликта приехали в Петербург из Ингушетии. Оба - уроженцы Назрани. Сейчас стрелявший мужчина задержан, а за жизнь второго борются врачи.

По факту стрельбы проводится проверка. пистолет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.