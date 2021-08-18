В Ленобласти полицейские во время рейда доставили в отделы полиции 155 цыган

Полицейские проверили дома цыган Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

17 августа сотрудники полиции проверили более 150 цыганских домов. В деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленинградской области была совершена кража, которая и стала причиной расследования.

- Представители власти вместе с бойцами ОМОН Росгвардии доставили в отделы полиции 155 цыган для проверки их к нарушениям закона и причастности к преступлениям и правонарушениям, - рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчин для проверки доставили в отделы полиции Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В недалеком будущем планируется проводить аналогичные рейды. Основной упор будет направлен в места компактного заселения цыган в Ленинградской области.