Многодетного отца с тремя малышами на руках отправили на полгода в колонию за оторванное зеркало «Мерседеса»

Приморский районный суд лишил свободы многодетного отца, сломавшего зеркало "Мерседесу". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приморский районный суд Петербурга отправил на полгода в колонию отца шестерых детей, трое из которых - совсем маленькие. Свободы несудимого ранее мужчину лишили из-за оторванного у чужого «Мерседеса» зеркала.

- На допросе задержанный ранее указывал, что в начале февраля 2021 года автомобиль, на котором он передвигался с членами своей семьи, подрезал «Мерседес Е 200», водителя которого он решил проучить. С этой целью выяснил место парковки и при помощи буксировочного троса повредил зеркало заднего вида «Мерседеса», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Оторвать зеркало не удалось - был поврежден только корпус, снят отражающий элемент и поцарапана дверь. Весь ущерб составил 39 807 рублей.

При этом ранее мужчина судим не был, имеет на содержании шестерых детей в возрасте от 16 лет до 1 года. Статья предусматривала как лишение свободы, так и принудительные работы на срок до пяти лет. Тем не менее, суд приговорил многодетного отца с шести месяцам колонии-поселения, куда мужчина должен доехать сам.