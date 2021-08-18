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Общество18 августа 2021 15:12

Бабушек, опекающих осиротевших внуков, хотят обязать проходить спецподготовку

С таким предложением выступили петербургские депутаты
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Опекунов будут обучать общению с приемными детьми.

Опекунов будут обучать общению с приемными детьми.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания решили ввести обязательное обучение для опекунов детей-сирот. Если законопроект примут, то даже родным бабушкам придется проходить спецподготовку, чтобы взять к себе оставшегося без родителей внука.

- Хотим чтобы при усыновлении ребенка даже близкими родственниками опекуны проходили обучение. Анализ работы за 5 лет – из детей взятых под опеку близкими родственниками более 65 процентов возвратили. Бабушки не знали как проходить адаптацию с детьми не находили языка, - отмечают авторы законодательной инициативы.

Они отмечают, что закон не направлен против бабушек, которые «наше все милейшие люди», но время сейчас другое - телефоны, интернет. Старшее поколение не всегда может найти общий язык с младшим.

- Многие приемные родители с удовольствием будут проходить обучение. Может, по согласию обучать. Но оно должно быть обязательно, - уверены депутаты.

Впрочем, никто отнимать детей у бабушек и других опекунов не собирается, как и вводить экзамены на обращение с сиротами. Как именно будет реализована инициатива, пока неизвестно.

Пока что законопроект о поправках в федеральный закон приняли в первом чтении.