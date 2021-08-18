Пенсионерку задушили шнуром от пылесоса в Ленобласти

Труп пенсионерки нашла в Бокситогорске ее соседка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленобласти ищет убийцу 67-летней пенсионерки, которую задушили шнуром от пылесоса, предварительно проломив женщине голову. Тело погибшей нашла соседка, обеспокоенная исчезновением знакомой.

- 17 августа в 14:05 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Бокситогорск, в доме 24 по Социалистической улице обнаружен труп. В результате выезда, с раной в области затылка, со шнуром от пылесоса на шее, найден труп женщины 1953 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В квартире повсюду была кровь. Судя по документам погибшей пенсионерки, несколько дней назад, 9 августа, у нее был день рождения. Убили женщину в этот день, или позднее, установит судмедэкспертиза.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело. Труп направлен в морг, обстоятельства преступления выясняются.