Петербург хочет купить 950 вагонов метро на деньги Фонда национального благосостояния

Петербург попросит денег на покупку новых вагонов метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург попросит Кремль дать денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства из общероссийской «кубышки» нужны городу для обновления подвижного состава метро. Иначе покупка новых вагонов растянется на долгие годы.

- Мы завершаем организационные мероприятия по подготовке к новому этапу развития петербургского метро. Наряду с новыми станциями нашему городу необходимы новые комфортабельные вагоны. Это затратный, но очень важный проект. Самый надежный способ его финансирования – это использование средств ФНБ, - заявил губернатор Александр Беглов во время делового визита в Москву.

Сейчас около 40% подвижного состава метро выработало 30-летний ресурс и срочно нуждается в замене. Но даже один вагон стоит десятки миллионов рублей. Но средства ФНБ, если город их конечно получит, власти хотят приобрести сразу 950 вагонов.