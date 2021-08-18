Трамвай улетел с путей на пересечении Ярослава Гашека и Бухарестской

В Купчино трамвай ушел "в самоволку". Фото: vk.com/spb_today

Трамвай сошел с путей на перекрестке улиц Бухарестской и Ярослава Гашека в Купчино. Фотография освободившегося от рельсов транспорта появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, трамвай не задел автомобили и просто одиноко стоял на пересечении дорог. Сильных пробок на месте не возникло.

Из-за происшествия в районе станции метро «Дунайская» временно изменили движение других трамваев.

- Трассы трамвайных маршрутов №№ 49, 62 временно изменены из-за схода трамвая на ул. Ярослава Гашека. Трамвай № 49 От КП «Ул.Марата» - своя трасса - Бухарестская ул. - ул. Ярослава Гашека – КС «Купчино». Трамвай № 62 от КС «Купчино» - ул.Ярослава Гашека - Бухарестская ул. - до ст.м. «Проспект Славы», - сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

К 22:50 движение всех маршрутов возобновилось в штатном режиме, трамвай вернули домой.