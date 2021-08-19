Почти два миллиона квадратных метров жилья построили в Петербурге за 7,5 месяцев

За 10 лет в Петербурге построят 32 миллиона "квадратов" жилья. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти два миллиона квадратных метров жилья - 60% от годового плана - построили в Петербурге за первые 7,5 месяцев. О результатах работы строителей отчитался губернатор Северной столицы на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, прошедшей в Москве.

- В этом году в Петербурге уже введено 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Это почти 60% от плана на год. Всего в 2021 году в городе должно быть введено более трех млн «квадратов». Этот показатель для Петербурга установлен Минстроем РФ, - сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас, по данным городских властей, в Петербурге работают 145 строительных компаний. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 156 тысяч рублей, на «вторичке» - 160 тысяч.

Согласно планам правительства России, в период 2020-2030 годов в Петербурге должно быть построено почти 32 миллиона квадратных метров жилья. Крупные проекты реализуются на севере, юге города и в Пушкинском районе, где построят город-спутник «Южный».