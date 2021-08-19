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Происшествия19 августа 2021 11:29

Человека с перерезанным горлом нашли в парке Сосновка

В деле разбирается Следственный комитет
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Окровавленного мужчину нашли в парке Сосновка.

Окровавленного мужчину нашли в парке Сосновка.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Окровавленного мужчину с перерезанным горлом нашли в парке Сосновка. На раненного человека наткнулись гулявшие в парке жители Выборгского района, которые вызвали врачей скорой помощи и полицию.

- 18 августа в 13:23 в полицию от женщины 1987 года рождения поступило сообщение о том, что в лесопарке Сосновка лежит мужчина в крови. По прибытии на место происшествия обнаружен потерпевший с резаной раной шеи, который с острым кровотечением в тяжелом состоянии госпитализирован бригадой скорой помощи, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что раненному 55 лет, он зарегистрирован на проспекте Косыгина. С места происшествия изъяты кепка и нож. Материалы дела переданы в Следственный комитет, ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.