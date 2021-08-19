Вакцина «КовиВак» пришла в Петербург

Шесть тысяч комплектов доз "КовиВака" поступили в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданная вакцина «КовиВак» поступила в Петербург. 19 августа ее доставили на главную городскую фармацевтическую базу. Правда, в город привезли всего шесть с небольшим тысяч доз, что явно ниже спроса.

- Фармбаой Петербурга получена вакцина КовиВак производства Центра имени Чумакова в количестве 6240 комплектов доз, - сообщает пресс-служба Смольного.

Вместе с «КовиВаком» в город прибыла и большая партия препарата «Спутник Лайт» в 133 тысячи доз. Развозить вакцину по прививочным пунктам начнут уже в ближайшие дни. Куда именно поступит «КовиВак», станет известно позднее.