Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 августа 2021 12:56

Вакцина «КовиВак» пришла в Петербург

В город привезли партию в 6240 комплектов доз
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Шесть тысяч комплектов доз "КовиВака" поступили в Петербург.

Шесть тысяч комплектов доз "КовиВака" поступили в Петербург.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданная вакцина «КовиВак» поступила в Петербург. 19 августа ее доставили на главную городскую фармацевтическую базу. Правда, в город привезли всего шесть с небольшим тысяч доз, что явно ниже спроса.

- Фармбаой Петербурга получена вакцина КовиВак производства Центра имени Чумакова в количестве 6240 комплектов доз, - сообщает пресс-служба Смольного.

Вместе с «КовиВаком» в город прибыла и большая партия препарата «Спутник Лайт» в 133 тысячи доз. Развозить вакцину по прививочным пунктам начнут уже в ближайшие дни. Куда именно поступит «КовиВак», станет известно позднее.