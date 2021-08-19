Крупную партию вакцины «Спутник Лайт» привезли в Петербург

Крупная партия "Спутника Лайт" пришла в Петербург. Фото: gov.spb.ru

Почти 133 тысячи комплектов доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступили 19 августа на фармацевтическую базу Петербурга. Вместе с этим в город пришел и дефицитный препарат «КовиВак», но в гораздо меньшем количестве.

- На фармбазу Петербурга поступила крупная партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» - 132 904 дозы. Также получена вакцина «КовиВак» производства Центра имени Чумакова в количестве 6240 комплектов доз, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшие дни вакцину начнут развозить по прививочным пунктам Петербурга, которых в городе насчитывается 165.

- Необходимо наращивать темпы прививочной кампании, особенно в преддверии нового учебного года - заявил губернатор Александр Беглов.

По состоянию на утро 19 августа в городе привиты 1 427 464 человека, из них 1 288 055 полностью закончили цикл вакцинации.