Похолодание придет в Петербург на следующей неделе

Скоро петербуржцам вновь понадобятся куртки и шапки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лето заканчивается, а с ним уходит и тепло, которого петербуржцы ждали всю долгую зиму. Уж на следующей неделе в город придет похолодание, а температура упадет ниже +20 градусов. И это в лучшем случае.

- Уже сейчас дневные значения температуры воздуха падают и до конца недели будут на уровне от +18 до +20 градусов. Ночные тоже понижаются: сейчас они от +13 до +15, а к концу недели опустятся до +10-12 градусов, – рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

А вот удара циклона, который чуть не смыл Москву и Подмосковье, петербуржцам ждать не стоит. Несмотря на усиление ветра, дожди будут небольшими. Грозы возможны, но лишь местами.

- В последнюю декаду августа уже никаких +30 или даже +25 градусов, конечно, не будет. Ожидается обычная для конца лета температура, когда воздух прогревается до +15...+20, - отмечает метеоролог.

Ночью, естественно, окажется еще холоднее. В некоторые из них термометры покажут не больше +8 градусов.