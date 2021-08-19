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Происшествия19 августа 2021 17:08

Дыра в газовой трубе возникла в доме на Кирочной улице в Петербурге

Из-за этого на лестничной клетке появилось факельное горение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Факельное горение произошло в жилом доме напротив станции метро "Чернышевская" в Петербурге.

Факельное горение произошло в жилом доме напротив станции метро "Чернышевская" в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Газовую трубу повредило в доме напротив станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге. Шокированные очевидцы встретились с мощной факельной струей прямо на лестничной клетке, неслабо испугались и срочно позвонили экстренным службам. К счастью, в доме оперативно выключили газ. Все закончилось благополучно.

- В семиэтажном жилом доме №17 на Кирочной улице происходило факельное горение из газовой трубы. Сообщение о происшествии поступило в 16:28. В 16:47 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 17 человек личного состава на 4 единицах техники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

По информации спасателей, пострадавших в происшествии нет.