В Петербурге медики Педиатрического университета спасли жизнь школьнику, раненному гарпуном в живот

В Петербурге спасли жизнь подростку, которого ранили гарпуном в живот. Фото: gpmu.org

Медики из петербургского Педиатрического университета спасли жизнь 16-летнему школьнику, в живот которого случайно выстрелил из гарпуна его друг. Мальчика доставили на вертолете из Новгорода в Северную столицу. Хирурги медучреждения говорят, что спасло его чудо, ведь ранение само по себе является смертельным. Но мальчика защитила образовавшаяся большая гематома, которая послужила тампоном для поврежденной артерии.

Решение хирургов сработало на ура. Фото: gpmu.org

Врачи решили установить стент-граф, который закрыл дефект и восстановил кровоток, затем подростку провели ревизию внутренних органов. Однако после операции у мальчика появился перитонит и сепсис. Оказалось, что в начале тонкой кишки у него образовалось отверстие от гарпуна. Далее пациент провел в реанимации еще 1,5 месяца, переживая новые операции и процесс заживления тканей. К середине августа он, наконец, вернулся домой.

- Я была с сыном все это время, меня пускали к нему каждый день. Очень тревожилась за него: он некоторое время был на ИВЛ, состояние то улучшалось, то снова ухудшалось. Было страшно. Мы безмерно благодарны врачам, которые боролись за нашего ребенка, - цитируют в пресс-службе университета мать подростка.