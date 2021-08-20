КАД опять встал в жестких пробках из-за дорожного ремонта и нескольких ДТП

КАД опять встал в пробках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пробки на КАД продолжают отравлять жизнь петербургским водителям. Из-за неизбежного дорожного ремонта заторы опять собрались в районе Рябовского шоссе, причем в обе стороны, а также на внутреннем кольце у Вантового моста.

В первом случае машины стоят по внешней стороне КАДа от Ржевского лесопарка до съезда на Шафировский проспект. Кроме дорожных работ 4,5-километровую пробку дополняют сразу три ДТП. Внутренняя часть стоит на том же отрезке, но авария здесь только одна.

А 6-километровая пробка собралась на внутренней части КАД от Новосаратовки до Вантового моста и далее до съезда на Софийскую улицу. Причем сама Софийская от КАДа в сторону центра также намертво стоит из-за двух ДТП. дальнее произошло на углу с Грузовым проездом. Дальше путь свободен.

Третья, и самая короткая пробка, собралась на внешнем кольце КАД от Мурино до Бугров. Плотное движение на четырех километрах осложняют дородные работы.

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