Вор влез в пекарню на Невском проспекте и ел пирожные, когда приехала Росгвардия

Вора поймали за поеданием пирожных в пекарне. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии поймали вора-сладкоежку, который влез в пекарню на Невском проспекте. Ранним утром 20 августа мужчина разбил стеклянную дверь кафе и проник внутрь. Когда приехала группа задержания, незадачливый визитер сидел за столиком и ел пирожные.

- 20 августа в 05:10 поступила информация о том, что в булочную на Невском проспекте совершено проникновение. На адрес прибыл наряд вневедомственной охраны, который обнаружил, что стекло входной двери разбито, а внутри находится гражданин. Мужчина ел пирожные, а также приготовил к выносу два пакета с различными хлебобулочными изделиями, - сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сладкоежку задержали и отвезли в полицию. Там выяснилось, что мужчина не первый раз нарушает закон, ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Вопрос о возбуждении уголовного дела за булочки и пирожные решается.