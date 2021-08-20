Резкое похолодание обещают с понедельника в Петербурге

С понедельника петербуржцам пригодятся зонты и куртки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заметное похолодание придет в Петербург с понедельника. 23 августа дневная температура упадет на пять градусов и опустится ниже климатической нормы. Солнце окончательно уйдет за тучи, пойдут дожди.

- 23 августа в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +10 ...+12, днем +13...+15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

Дальше, чем на три дня синоптики прогнозов не дают, но предварительные выкладки говорят о том, что сильного тепла ждать больше не стоит, до конца лета днем воздух будет прогреваться до +15...+20 градусов. По ночам термометры будут показывать от 8 до 12 выше ноля.