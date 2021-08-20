Огромный гриб-головач размером с голову ребенка нашли в лесу под Петербургом

Средний вес головача составляет от 1 до 4 килограммов. Фото: vk.com/grib_spb

Большой, даже огромный гриб, размером с голову ребенка, нашли в лесу под Петербургом. Несколько белых шаров, торчащих из земли, обнаружили грибники в Тосненском районе Ленобласти.

- Позвольте немного разбавить изобилие благородных грибов своим скромным урожаем. Гриб головач и его младшие братья.19.08.2021. Тосненский район, - пишут любители «тихой охоты» в паблике «Грибы и грибники СПб».

Удивительно, но знатоки уверяют, что головач, более известный как дождевик, является съедобным грибом. Он относится к семейству шампиньонов. Но есть особенность: есть этот гриб можно только в его молодом возрасте. Старые или срезанные и полежавшие грибы накапливают опасные токсины. Так что употреблять грибы в пищу следует только если человек на 100% уверен в безопасности.

Отметим, что головачи (латинское название Calvatia) бывают очень крупными - средний вес гриба составляет от 1 до 4 килограммов. А найти их можно не только в России, но и по всему миру.