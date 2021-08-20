В Петербурге суд арестовал тренера по вольной борьбе за «самоудовлетворение» перед девочками

В Петербурге задержали очередного тренера-педофила. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО 55-летнего тренера по вольной борьбе при Комплексной школе высшего спортивного мастерства. Мужчину обвиняют в домогательствах к двум 13-летним девочкам. По словам школьниц, отдыхающих в детском лагере «Луч», к ним ночью в комнату пришел тренер и совершил с ними определенные действия сексуального характера. Пережив кошмар, подруги рассказали обо всем матерям.

- 19 августа мужчину задержали. Следственно-оперативная группа изъяла с места следы рук, обуви, туалетную бумагу, влажные салфетки, полотенце и волосы с пола. А также один «биоматериал», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В суде тренер и его адвокат возражали против заключения под стражу и просили домашнего ареста.

- Процесс проходил в закрытом режиме. Срок нахождения в СИЗО – по 18 октября 2021 года, - добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.