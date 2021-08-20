Футболист из Петербурга отделался условным сроком за избиение полицейского

Петербургский футболист получил "условку" за избиение полицейского.

Суд не стал отправлять в колонию петербургского футболиста Никиту Гурьева, который избил полицейского в ноябре 2020 года. Старший инспектор ДПС остановил молодого человека на Гамбургской площади, тот был пьян и сразу начал конфликтовать. Спортсмен дважды ударил полицейского по затылку неустановленным предметом, а потом трусливо скрылся в один из дворов дома на проспекте Славы.

Сотрудник ДПС оклемался и тут же побежал за хулиганом, однако тот вновь дал отпор – пять раз «прописал» хук по лицу стражу порядка. Для футболиста все закончилось уголовным делом, а для полицейского – закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В суде молодой человек раскаялся, принес извинения и даже попытался доказать свою совестливость тем, что перевел денежное пожертвование на счет «Психоневрологического интерната № 10».

- Мать охарактеризовала его положительно, как и сотрудники спортшколы. Он награждался грамотами за участие в турнирах по футболу, сейчас помогает в воспитании своей малолетней сестры, а также пожилой бабушке, являющейся инвалидом 2 группы. Гурьеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.