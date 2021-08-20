Пятеро гуляк украли тысячу бутылок пенного с Южного рынка в Петербурге

В Петербурге банда воришек украла тысячу банок пенного с Южного рынка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пятеро неизвестных украли 960 бутылок пенного с Южного рынка в Петербурге. Злоумышленники положили глаз на алкогольный напиток двух производителей: отечественного и чешского. В ночь с 19 на 20 августа четверо гуляк тайком проникли на склад, а затем начали хватать упаковки с товаром и грузить их в каршеринг. В какой-то момент «спецоперацию» заметил охранник рынка с помощью камер видеонаблюдения. Мужчина рискнул самостоятельно ловить злодеев, но те, увидев его, все побросали и ринулись в машину.

- Чуть позже на место прибыл наряд полиции, но злоумышленники уже скрылись. Сотрудники МВД составили рапорт об обнаружении признаков преступления. Охранник назвал приметы четырех воров, а также номер каршеринга, на котором пятый человек отвез их в неизвестном направлении, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Воришек объявили в розыск. Их личности устанавливают.