Иномарка вылетела на тротуар у «Гостиного двора» на Невском проспекте

Автомобиль вынесло на тротуар на Невском проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Накануне в Санкт-Петербурге иномарка вылетела на тротуар у станции метро «Гостиный двор». К счастью, никто из пешеходов на Невском проспекте не пострадал. Люди сумели увернуться от скользящего авто. Все произошло на перекрестке Невского и Думской улицы. Водитель «Ниссана» вполне здоров, судя по фотографиям и словам очевидцев, оставленным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

К счастью, никто не пострадал. Если не считать сам автомобиль. Фото: vk.com/spb_today

Теперь горожане гадают, как владельца иномарки угораздило вылететь на пешеходную зону. По предварительной информации, автомобиль занесло, его вынесло на встречку, а потом уже и на тротуар, где водитель все-таки успел затормозить.

- Вот как, объясните, как можно в центре разогнаться, чтобы занесло, выкинуло на тротуар и т.д.? Либо пробки отменили, либо скоростной режим… Научитесь, пожалуйста, уважать ПДД, - высказал мнение один из комментаторов.